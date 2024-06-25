Konutta 'BES' önerisi: Sektör temsilcilerinden "Teminat gösterilsin" talebi

Sektör temsilcileri BES birikimlerinin konut alırken teminat gösterilebilmesini talep ediyor.

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Konutta 'BES' önerisi: Sektör temsilcilerinden "Teminat gösterilsin" talebi

Yüksek faiz, ipotekli konut satışlarını vururken, sektör temsilcileri BES birikimlerinin konut alırken teminat gösterilebilmesini önerisinde bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, konut kredisi ile ev almanın eskiye göre çok zor olduğunu söyleyen Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “BES hesabındaki birikimin devlet katkısı olan kısmı hariç bankadan kredi çekerken teminat olarak gösterilebiliyor. Bu şekilde özellikle teminat göstermekte zorlanan katılımcılara büyük fayda sağlanması planlanıyor. Aynı uygulama neden konut kredisi çekmek isteyen tüketicilere de uygulanmasın ki? BES hesabı olanlar konut kredisi çekerken de bu şekilde teminat gösterebilir” dedi.

Akçam, bankaların konut kredileri için uyguladıkları faiz politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.

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