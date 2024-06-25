Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammına sayılı günler kaldı. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin yüzde 22,72 maaş zammı kesinleşmişti. Temmuz ayında gelecek olan veri ile maaşlar şekillenecek. SGK Uzmanı İsmail Sevinç emekli maaşına ilişkin kulis rakamını açıkladı.

Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak yapılan maaş zammı 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilememişti. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmaya devam etti.

Açlık sınırının 19 bin TL seviyesine geldiği dönemde emekliler Temmuz öncesi bir ekstra zam bekliyordu. İktidar tarafı ise ekonomik tabloyu göstererek emekli maaşı için enflasyon farkını gösterdi.

5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yüzde 22,72 maaş zammı netleşti. Son 1 aylık verinin de eklenmesi ile maaşlar belli olacak. Merkez Bankası tahminlerine göre ise yüzde 25 civarında bir zam oranının çıkması ön görülüyor.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarına ilişkin zam oranı ve rakamını açıkladı. Sevinç şu ifadeleri kullandı:

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25’in biraz üzerinde Temmuz ayında gelecek. 12 bin TL maaş alan biri 15 bin TL alacak. 5 ila 4,5 puan bir refah payı eklenebilir. Ama bu da kurtarmıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında olacak”