Borsa yatay kapandı, sektörler karışık performans sergiledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.767,85 puandan kapattı. Analistler, küresel piyasalarda faiz indirimi beklentilerine rağmen karışık bir seyir olduğunu vurguladı.

Borsa yatay kapandı, sektörler karışık performans sergiledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.767,85 puandan kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, küçük bir değer kaybıyla günü tamamlarken, sektör bazında bankacılık endeksinin yükseldiği, holding endeksinin ise gerilediği görüldü.

Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentileri ile yön bulduğunu, ancak bankanın temkinli açıklamalarının karışık bir seyir oluşturduğuna dikkat çekti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed üyelerinin açıklamaları, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi ile konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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