Konut Sektöründe Milyarlık Çöküş! Ankara’nın Lüks Projelere İmza Atan Dev Firması İflas Etti

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe son dönemin en büyük iflas dalgalarından biri Ankara’da yaşandı. Özellikle lüks konut segmentinde milyarlık projelere imza atan Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, içine düştüğü finansal darboğazı aşamayarak resmen çöktü.

MAHKEME REDDETTİ

Başkent genelinde çok aileli büyük yapılar ve prestijli konut projeleriyle adından söz ettiren firma, ticaret mahkemesine başvurarak konkordato ilan etmek istemişti. Ancak Yeniçağ'da yer alan habere göre, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın yürüttüğü hukuki süreçte mahkeme son sözü söyledi.

Şirketin sunduğu mali kurtarma planını ve krizden çıkış formüllerini yetersiz bulan mahkeme heyeti, konkordato talebini kesin olarak reddederek şirketin iflas bayrağını çekmesine hükmetti.

2016'DAN BU YANA YÜKSELEN DEV

Ankara'nın lüks konut piyasasında 2016 yılından bu yana büyüme sergileyen Çakıroğulları İnşaat, özellikle son dönemde artan inşaat maliyetleri, yüksek faiz ortamı ve konut satışlarındaki durgunluk nedeniyle nakit akışını yönetemez hale gelmişti.

Mahkemenin verdiği bu kesin iflas kararı, hem şirketten ev alan hak sahipleri hem de alt yüklenici olan yüzlerce tedarikçi firmayı büyük bir belirsizliğin ortasına itti. Şirketin varlıkları önümüzdeki günlerde İcra İflas Müdürlüğü tarafından oluşturulacak masayla satılarak borçlulara pay edilecek.

Kaynak: Yeniçağ