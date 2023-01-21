Konut kira fiyatları hız kazandı!

Sahibinden.com-BETAM işbirliğiyle hazırlanan 'sahibindex Satılık ve Kiralık Konut Piyasası Görünümü' ocak ayı raporu yayımlandı.

Rapora göre, yıllık bazda Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 134,9 artarak 15.802 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 142, Ankara’da yüzde 139,6 ve İzmir’de yüzde 136,9 arttı. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 23.333 TL, Ankara'da 10.541 TL ve İzmir'de 17.925 TL oldu. Elde edilen verilere göre, son aylarda konut satış fiyatlarının yıllık artışlarında görülen gerileme aralık ayında da devam etti. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 172,9 olurken ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 71 TL'ye yükseldi.

KONUT KİRALARINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Türkiye genelindeki kira fiyatlarındaki yıllık değişim geçen ay olduğu gibi aralıkta da arttı. Kasımda yüzde 168 olan kira fiyatlarının yıllık artış oranı aralıkta yüzde 172,9’a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 26 TL olan Türkiye geneli güncel ortalama m2 kira fiyatı 71 TL oldu. Kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyükşehirde yükseldi.

Raporda, yıllık kira fiyatı artış oranının kasımdan aralığa İstanbul’da yüzde 147,7’den yüzde 150’ye, Ankara’da yüzde 150’den yüzde 160,9’a, İzmir’de ise yüzde 160’tan yüzde 162,2’ye yükseldiği görüldü. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 100 TL, Ankara’da 47 TL, İzmir’de ise 68,2 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem