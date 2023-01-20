Şahap Kavcıoğlu'ndan döviz kuru açıklaması: Merkez Bankası'nın kur politikası bulunmuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılara yönelik destek paketi üzerinde görüşmek için bir araya geldi. Toplantı sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, "Kur istikrarlı bir şekilde devam ediyor, umarım bu şekilde devam eder. Rezervlerimizdeki artış, kura olumlu yansıyor. TCMB'nin herhangi bir kur hedefi yok. Sektörlerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Finansman maliyetleri gayet iyi" dedi.

İHRACATÇILARIN TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Öte yandan ihracatçıların gündeminde yer alan yurda getirilen dövizin yüzde 40'nın bozdurulmasındaki oranın aşağıya çekilmesi ve alsat yapılırken oluşan zararın telafi edilmesi talebi hakkında yeni düzenlemeler yapılacağı beklentisi karşılık bulmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem