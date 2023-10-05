KKM'de düşüş ivmesi 5 haftaya yükseldi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) 29 Eylül haftasında düşüşünü sürdürdü.

Verilere göre, KKM geçen hafta 1,3 milyar TL düşüşle 3,30 trilyon TL'ye geriledi. Mevduatların dolar karşılığı 120,7 milyar dolar oldu. Son verilerle birlikte KKM'de düşüş ivmesi beş haftaya yükseldi.

DÖVİZ MEVDUATLARI DA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 29 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,6 milyar düşüşle 172,04 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,82 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,8 milyar dolarlık düşüş izlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem