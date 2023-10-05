KKM'de düşüş ivmesi 5 haftaya yükseldi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) geçen hafta 1,3 milyar TL düşüşle 3,30 trilyon TL'ye geriledi. Mevduatların dolar karşılığı 120,7 milyar dolar oldu. Böylece son verilerle birlikte KKM'de düşüş ivmesi beş haftaya yükseldi.

Son Güncelleme:
KKM'de düşüş ivmesi 5 haftaya yükseldi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) 29 Eylül haftasında düşüşünü sürdürdü.

Verilere göre, KKM geçen hafta 1,3 milyar TL düşüşle 3,30 trilyon TL'ye geriledi. Mevduatların dolar karşılığı 120,7 milyar dolar oldu. Son verilerle birlikte KKM'de düşüş ivmesi beş haftaya yükseldi.

DÖVİZ MEVDUATLARI DA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 29 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,6 milyar düşüşle 172,04 milyar dolara geriledi.

KKM'de düşüş ivmesi 5 haftaya yükseldi! - Resim : 1

Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,82 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,8 milyar dolarlık düşüş izlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM
Son Güncelleme:
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
Merve Dizdar'dan beklenmedik hareket... Ezgi Mola'nın sırrını deşifre etti Merve Dizdar'dan beklenmedik hareket... Ezgi Mola'nın sırrını deşifre etti
Merkez Bankası rezervleri sert geriledi! Merkez Bankası rezervleri sert geriledi!
Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor
ÇOK OKUNANLAR
DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı En çapkın 5 burç açıklandı
CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar! CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi