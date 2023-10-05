Merkez Bankası rezervleri sert geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Eylül itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 3 milyar 398 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece bir önceki hafta 24 milyar 34 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 20 milyar 636 milyon dolara geriledi.

BRÜT REZERVLER GERİLEDİ

Söz konusu haftada brüt rezervler 2 milyar 236 milyon dolar eriyerek 81 milyar 575 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta bürüt rezervler 83 milyar 811 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

Altın rezervleri ise 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara, toplam rezervler 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara indi.

Kaynak: Gerçek Gündem