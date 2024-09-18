Kısa Vadeli Dış Borç 6 Ay Sonra İlk Kez Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 232,8 milyar dolara geriledi. Böylece kısa vadeli dış borçta ocak ayından sonra ilk kez düşüş görüldü.

Vadesine 1 yıl ve daha az kalmış borç stoku haziranda 236,6 milyar dolarla rekor düzeye çıkmıştı.

Söz konusu stokun 21,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankası’nın yüzde 16,6, özel sektörün ise yüzde 59,7 oranında paya sahip.

Temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2023 sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 oranında artarak 77,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolar oldu.

BANKALARIN YURT DIŞI KREDİLERİ YÜZDE 42,9 ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 42,9 artışla 18,0 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 azalarak 19,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 düşüşle 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 11,6 artışla 38,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 artışla 99 milyar dolar oldu.

Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,3’ü dolar, yüzde 21,5’i euro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.