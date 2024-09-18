Altın Güne Nasıl Başladı? Gözler Kritik Veride
Altın bu hafta inişli çıkışlı bir seyir gösteriyor. Gözler saat 21.00'de açıklanacak kritik veride. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları…
Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek. 18 Eylül Çarşamba günü gram altın 2 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın alış: 2.813,96
Gram altın satış: 2.814,45
Çeyrek altın alış: 4.644,00
Çeyrek altın satış: 4.704,00
Yarım altın alış: 9.259,00
Yarım altın satış: 9.403,00
Tam altın alış: 18.518,00
Tam altın satış: 18.740,00
Cumhuriyet altını alış: 18.975,00
Cumhuriyet altını satış: 19.262,00
Ata altın alış: 19.011,00
Ata altın satış: 19.226,00