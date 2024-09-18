Altın Güne Nasıl Başladı? Gözler Kritik Veride

Altın bugün 21:00'de Fed'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde düşüşle işlem görüyor. Altın yatırımcıları bugün kritik faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek. 18 Eylül Çarşamba günü gram altın 2 bin liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın alış: 2.813,96

Gram altın satış: 2.814,45

Çeyrek altın alış: 4.644,00

Çeyrek altın satış: 4.704,00

Yarım altın alış: 9.259,00

Yarım altın satış: 9.403,00

Tam altın alış: 18.518,00

Tam altın satış: 18.740,00

Cumhuriyet altını alış: 18.975,00

Cumhuriyet altını satış: 19.262,00

Ata altın alış: 19.011,00

Ata altın satış: 19.226,00