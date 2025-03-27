Kırsal Kalkınma Programları için Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kırsal kalkınma programının hazırlanması, program ile ilgili uygulamaların yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve koordinasyonundan sorumlu IPARD Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları tespit edildi. Buna göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD Yönetim Otoritesi olarak görev yapacak.

Yönetim otoritesi, programın mali yönetim prensibine uygun hazırlanmasından, yönetilmesinden ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu olacak. Bu amaçla IPARD Yönetim Otoritesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile mutabık kalınarak uygulanacak tedbirleri seçecek, seçilen tedbirlere göre programı hazırlayacak ve uygulamalar sonucunda ihtiyaç duyulan program değişikliklerine ilişkin çalışmaları yürütecek.

Ayrıca izleme komitesinin çalışmalarına yardımcı olacak, koordinasyon ve sekretarya görevini yürütecek otorite, program uygulamalarına ilişkin yıllık ve nihai uygulama raporlarıyla ilgili çalışmaları TKDK ile işbirliği içerisinde sürdürecek.

30 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Kırsal Kalkınma Programı, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından AB'nin kırsal kalkınmaya yönelik sağladığı kaynaklar, diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve destekleri ile AB tarafından sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu şekilde hazırlanacak.

Programa yönelik başvuru çağrı ilanına çıkılmadan önce, ilan tarihi, bütçesi ve hangi tedbirlerden çıkılacağına mutabakat sonucunda karar verilecek. Programın uygulanmasının etkinliği ve kalitesi, öngörülen hedefler ve göstergeler doğrultusunda izlenecek.

Program uygulamalarının değerlendirilmesi, IPARD Yönetim Otoritesi sorumluluğunda bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek. Yıllık uygulama raporu ise programın uygulanmasına ilişkin faaliyetleri içerecek ve TKDK ile istişare edilerek 30 Haziran'a kadar hazırlanacak.

Kaynak: AA