Dış Ticaret Açığında Artış! Şubat'ya Yüzde 14'ü Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret açığı verilerini açıkladı. Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl şubat ayında yüzde 75,7 iken, bu yıl yüzde 72,8'e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi