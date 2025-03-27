İşsizlik Oranlarında Düşüş Devam Ediyor!

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin işsizlik oranını açıkladı. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik Oranlarında Düşüş Devam Ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2025 dönemine ait işgücü istatistiklerini duyurdu. Bu kapsamda işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzd 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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