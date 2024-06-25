Kirayı böyle ödeyenler dikkat! Hükümet harekete geçti; ceza geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketinin ayrıntıları belli oldu. Yeni vergi paketine göre elden kira ödemelerine ceza uygulanacak.

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Kirayı böyle ödeyenler dikkat! Hükümet harekete geçti; ceza geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketiyle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kira gelirleriyle ilgili önemli düzenlemeler getirildi. Buna göre, asgari 7.500 TL, azami 20 milyon TL olmak üzere elden ödenen bedelin yüzde 10'u oranında ev sahiplerine ve kiracılara ceza kesilecek.

Halk TV'de yer alan habere göre, işte kiracıların bu durumdan nasıl kurtulabileceklerine dair üç ana çözüm...

1. Maliye'ye bildirimde bulunmak

Kiracılar, kira ödemesini elden yaptıklarını Maliye'ye bildirerek cezadan kurtulabilirler. Bu bildirim sayesinde, yasal olarak kiracılar ceza almaktan muaf tutulacaktır. Bu yöntemde kiracılar, elden ödeme yaptıklarını beyan ederek kendilerini güvence altına alabilirler.

2. PTT üzerinden ödeme

Kiracılar, kira bedelini PTT aracılığıyla "adreste ödemeli" olarak gönderebilirler. Bu yöntemle kira bedeli resmi bir kurum aracılığıyla ev sahibine ulaştırılmış olur ve ödeme belgesi de resmi kayıt altına alınır. Bu sayede kiracı, kira bedelini ödediğini kanıtlayabilir ve olası cezalardan korunur.

3. Mahkemeye başvurmak

Kiracılar, ev sahibinin banka hesabını paylaşmaması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kiranın yatırılacağı hesap numarasının belirlenmesini isteyebilirler. Mahkeme, ev sahibinin belirli bir hesap numarası vermesini zorunlu kılarak kiracıların ödemelerini yasal bir şekilde yapmalarını sağlar.

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Kira, kiracı
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