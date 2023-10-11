Kartlar, krediler, zamlar: İlk tahminler geldi, seçim öncesi hangi adımlar atılabilir?

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, bir defaya mahsus verilen ve çalışan emeklileri kapsamayan 5 bin TL'lik ikramiyeyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, bu adımın aynı zamanda yeni seçim ekonomisinin başladığı anlamına da geldiğini söyledi.

"Aslında seçim ekonomisi, belki de geçtiğimiz ay başında elektrik ve doğalgazda sanayici ve tüccara yapılan yüzde 20’lik zammın, hane halkına uygulanmaması ile başladı da denilebilir. Mayıs seçimlerinden önce başlatılan elektrik ve doğalgazda evlere zam yapmama kararının bu seçime uzatıldığı söylenilebilir" diyen Sağlam, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak baktığınızda yeni seçim ekonomisi başladı. Kasım ayı başından sayacak olursak 5, ekim başındaki elektrik ve doğalgaz zammı kararından başlatırsak, toplam 6 aylık bir seçim ekonomisi yaşayacağız. Bu süreç içerisinde asıl seçim ekonomisi uygulamaları ise belli ki yılın ilk üç ayında yoğunlaşacak.

'MART SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI HİÇ YAPILMAYARAK SÜBVANSİYON GENİŞLETİLECEK OLABİLİR'

Bu arada ihracat reeskont kredilerine getirilen 'en yüksek faiz, politika faizi kadar olacak' kuralının da yine seçim ekonomisi içinde kabul edilmesi mümkün. Buradaki beklentimiz, şimdi alınan bu kararın asıl uygulamasının kasım ayı başında itibaren başlayacak olması. İş dünyasına dönük seçim kararlarının devam etmesi beklenirken, belki de mart sonuna kadar elektrik ve doğalgaz zammı hiç yapılmayarak, sübvansiyon genişletilecek olabilir."

Seçim öncesinde tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili olarak halkın son dönemde artan maliyetini azaltacak yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceğini vurgulayan Sağlam, "Tüm bu uygulamalar son seçim öncesinde epeyce yoğun biçimde uygulandığı için yeniden böyle bir beklenti oluşmasını da doğal saymak gerekiyor" ifadesini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK NE KADAR ETKİ EDECEK?

Gazeteci, yazısının devamında seçimim ekonomisinin bu kez daha 'ürkek' görünmesinin ardında yatan nedenin ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in harcama artışları konusunda koymaya çalıştığı fren olabileceğini söyledi.

"Ben sanmıyorum ki; Bakanlar Kurulu’nda, Bakan Şimşek dışında, herhangi bir bakan emekliler arasında ayrım yapılarak maliyeti düşürülsün fikrini savunsun" görüşünü dile getiren Erdal Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Özetle; ürkek ya da hırslı, yeni bir seçim ekonomisi uygulamasına daha başlamış bulunuyoruz. Bakan Şimşek, emekliye zam kararının gecesi TV’lere çıkıp, çalışan emekliye zam yapılmaması tercihini savundu. Belli ki önümüzdeki süreçte Şimşek, gelecek tepkileri üzerine almaktan da çekinmeyecek. Uygulanacak seçim ekonomisinin dozunun, seçim sonrası alınacak tedbirlerin sertlik derecesini etkileyeceğini de, şimdiden söylemek gerekiyor."

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