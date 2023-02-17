ASELSAN'dan 976,5 milyon lira ve 97 milyon dolarlık ilave sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, radar tedarikine ilişkin 976,5 milyon lira ve 97 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan 976,5 milyon lira ve 97 milyon dolarlık ilave sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar tedarik siparişine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldı.

Değişik ile ASELSAN'a toplam 976,5 milyon lira ve 97 milyon dolarlık ilave "radar tedarik" siparişi verildi.

Teslimatların 2025-2030 döneminde gerçekleştirileceği belirtilirken, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin "şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

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