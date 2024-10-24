Kanlıca Mantarının Yüksek Getirisi Şaşırttı: Fiyatını Öğrenen Yetiştiği Bölgeye Akın Etti

Sonbaharın etkisiyle ortaya çıkan tonlarca kanlıca mantarı, vatandaşları adeta ormanlara akın ettiriyor. Kilogram fiyatı 100 lirayı aşan bu değerli mantarları toplamak için çevre illerden Bursa’ya gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

KİLOSU 100 LİRAYA SATILIYOR

Orhaneli, Uludağ’ın eteklerinde yer alan ve ormanlarında yetişen kanlıca mantarıyla tanınan bir bölge. Yöre halkının "melki" adını verdiği bu mantar, ormanlarda bolca bulunabilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Fiyatı 60 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkan kanlıca mantarını toplamak isteyenler, mantarların ormanda bolca bulunmasından dolayı fazla zahmet çekmeden büyük miktarlarda toplayabiliyor. Ender rastlanan ve kilogram fiyatı binlerce liraya çıkan kuzugöbeği mantarına kıyasla, daha erişilebilir fiyatlarla satılan kanlıca mantarı, hem toplayıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

ÇEVRE İLLERDEN AKIN AKIN GELİYORLAR

17 Ekim’de Uludağ’a ilk karın düşmesiyle birlikte Orhaneli ilçesinde de mantar hasadı başladı. Ancak bu bereketli mantarlar sadece yöre halkının ilgisini çekmiyor. İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi çevre şehirlerden de birçok kişi, kanlıca mantarını toplamak için bölgeye akın ediyor.

ÖĞRENME BECERİLERİNE BÜYÜK FAYDASI VAR

Kanlıca mantarı, içerdiği B1, B2, C vitaminleri ve aminoasitlerle oldukça besleyici bir yapıya sahip. Aynı zamanda demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi geldiği, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle öğrenme becerilerini desteklediği biliniyor. Sağlığa faydaları ve lezzetiyle ön plana çıkan bu mantar, her yıl çok sayıda kişi için hem ekonomik bir kazanç hem de sağlıklı bir besin kaynağı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi