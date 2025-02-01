Kalkınma Ajanslarına 2,7 Milyar Liralık Ödenek

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları paylar netleşti. Ödeneğin 530 milyon liralık kısmının performansa göre verilmesi yönünde karar alındı.

Kalkınma Ajanslarına 2,7 Milyar Liralık Ödenek

Kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2,7 milyar lira olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

ÖDENEKLER PERFORMANSA BAĞLI OLACAK

Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da göz önünde bulundurulacak.

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmının (530 milyon lira) aktarımında ise kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performansları belirleyici olacak.

Kaynak: AA

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