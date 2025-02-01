Bu Nasıl Bir Fark? Tarladan Markete Fiyatı Yüzde 600'ye Yakın Arttı: İşte Rafların Zam Şampiyonu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayına ilişkin üretici ile market fiyatları arasındaki değişimi değerlendirdi. Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, Ocak ayında markette 41 ürünün 23’ünde fiyat artışı yaşanırken, 18 üründe ise fiyatların düştüğünü belirtti.

EN FAZLA FASULYE ZAMLANDI

Market fiyatlarında en fazla artış gösteren ürün yüzde 14,9 ile kuru fasulye oldu. Bu artışı yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10,7 ile sivri biber ve yüzde 10,7 ile kuru kayısı takip etti.

LİMONDA TARLA MARKET FARKI ŞOKE ETTİ!

Bayraktar, üretici ile market fiyatları arasındaki en büyük farkın yüzde 597,4 ile limonda görüldüğünü vurguladı. Limondaki bu farkı yüzde 379,9 ile patates, yüzde 267,2 ile mandalina, yüzde 215,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,6 ile kuru fasulye ve yüzde 186,8 ile kuru incir izledi.

Üreticide 4 lira olan limonun markette 27 lira 90 kuruşa satıldığı, 3 lira 80 kuruş olan patatesin 18 lira 24 kuruşa, 11 lira 50 kuruş olan mandalinanın ise 42 lira 22 kuruşa ulaştığı belirtildi.

ÜRETİCİYİ PORTAKAL ZORLADI

Ocak ayında üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 25,8 ile portakalda gerçekleşti. Portakalı yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 15,5 ile maydanoz ve yüzde 13,2 ile sivri biber takip etti. En büyük fiyat düşüşü ise yüzde 46,8 ile karnabaharda yaşandı. Bu düşüşü yüzde 45,4 ile limon, yüzde 29,5 ile patlıcan ve yüzde 28,1 ile mandalina izledi.

Karnabahardaki fiyat düşüşünün, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle ürün fazlalığından kaynaklandığını belirten Bayraktar patlıcan üretiminde verim artışı ve yeşil sebzelerde talep azalmasının da fiyatların düşmesine neden olduğunu ifade etti.

Bayraktar ayrıca limonda dalında alım-satım durgunluğu ve mandalinada sezon sonuna yaklaşılması da fiyatlardaki düşüşü etkilediğini söyledi.

GİRDİ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Girdi fiyatlarına da değinen Bayraktar, Ocak ayında ÜRE gübresinin yüzde 10, amonyum nitrat gübresinin yüzde 10, amonyum sülfat gübresinin yüzde 6,3 ve 20.20.0 kompoze gübresinin yüzde 5,6 oranında arttığını açıkladı.

Yıllık bazda ise ÜRE gübresinde yüzde 35,3, amonyum sülfat gübresinde yüzde 34,4 ve DAP gübresinde yüzde 32,9 oranında artış yaşandı. Besi yemi ve süt yeminde de yıllık bazda yüzde 24’ün üzerinde artış gözlendi.

Son bir yılda elektrik fiyatı yüzde 30,4, tarım ilacı fiyatı yüzde 30,2 ve mazot fiyatı ise yüzde 13,3 oranında artış gösterdi. Bayraktar, üreticilerin bu maliyet artışlarına rağmen rekabetçi kalabilmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi