İzmir'in Redüktör Motor Devi İflasın Eşiğinde
İzmir merkezli ATA Redüktör Motor, Ankara ve İstanbul şubeleriyle 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterirken iflas sürecine girdi. Şirket, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti aldı.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli kararına göre, ATA Redüktör Motor'un konkordato talebi kabul edilerek geçici mühlet kararı verildi.
Yürürlüğe giren kararda, şirket için konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla uzmanlar görevlendirildi.
Davacı şirket için geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirilen bu isimler, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini denetleyecek. Konkordato süreciyle ilgili duruşma, 14 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
ALACAKLILARA ÖNEMLİ UYARI
Konkordato mühletine itiraz etmek isteyen alacaklılar, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine karşı delilleriyle birlikte itirazda bulunabilir.