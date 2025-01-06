İzmir'in Redüktör Motor Devi İflasın Eşiğinde

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli kararına göre, ATA Redüktör Motor'un konkordato talebi kabul edilerek geçici mühlet kararı verildi.

Yürürlüğe giren kararda, şirket için konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla uzmanlar görevlendirildi.

Davacı şirket için geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirilen bu isimler, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini denetleyecek. Konkordato süreciyle ilgili duruşma, 14 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

ALACAKLILARA ÖNEMLİ UYARI

Konkordato mühletine itiraz etmek isteyen alacaklılar, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine karşı delilleriyle birlikte itirazda bulunabilir.