İthalatta ilk 20’de olan Türkiye ihracatta listeye bile giremedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemi, üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesi öngörülüyordu.

Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ve gelinen noktada 'sonu' ilan edilen planıyla, cari dengede fazla verilerek ülkeye giren döviz miktarındaki artış ve bunun sonucunda enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

İTHALATTA İLK 20’YE GİREN TÜRKİYE İHRACATTA LİSTEDE BİLE DEĞİL

Ancak Erdoğan'ın 'Türkiye ekonomi modeli' planı sonrası ekonomide ihracat değil, ithalat artarken, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 23 Kasım 2023’te yayımladığı grafiğe göre; Türkiye, 364 milyar dolarlık ithalatla, 50 ülke arasında 364 milyar dolarlık değerle 20’nci olurken, ithalat değeri yıllık yüzde 34 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye’nin 2022 yılında ihracat değeri 254 milyar dolar ile yüzde 12,9 artış gösterdi. Böylece Türkiye, “Dünyanın En Büyük İthalatçıları” listesinde ilk 20’ye girerken, ihracatta ilk 20’ye bile giremedi. Türkiye’nin ihracatıyla ithalatı arasındaki makas 110 milyar dolar olarak kayda geçti.

CARİ AÇIK PATLADI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 aylık cari açık 51,7 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülere göre ise, 2023 yılında cari açığın 42,5 milyar dolar olması bekleniyor.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKE ÇİN

Ayrıca, dünya çapında açık ara en fazla ihracat yapan ülke olan Çin’in ihracat değeri yaklaşık 3,6 trilyon dolar.

Çin'den ihraç edilen malların değeri 2012 ile 2021 yılları arasında iki kattan fazla arttı. 2021 yılına gelindiğinde Çin, küresel mal ihracatının yaklaşık yüzde 15'ini ve küresel hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 6,5'ini oluşturdu.

ABD EN BÜYÜK İKİNCİ İHRACATÇI

Dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olan ABD ise, 2022 yılında iki trilyon doların üzerinde bir ihracat değeri kaydetti. 2021 yılında ABD'nin ihraç ettiği ürünler arasında petrol ve gaz, yüzde 61,8 ile ihracat değerinde en büyük büyümeyi kaydetti. Küresel ithalatta ise, ABD 2021 yılı itibariyle yaklaşık 2,9 trilyon dolar ithalat değeriyle birinci ülke oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem