İsviçreli bankacılık hizmetlerinden 5 Mayıs uyarısı: TL işlemleri askıya alınacak!

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

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İsviçreli bankacılık hizmetlerinden 5 Mayıs uyarısı: TL işlemleri askıya alınacak!

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala, İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçim öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.

Müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen yazıda, "Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak" denildi.

5 MAYIS'TAN İTİBAREN AKIŞ SAĞLANMAYACAK

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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TL - Türk Lirası
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