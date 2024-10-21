İstanbul'da Yoksulluk Durdurulamıyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), yayımladığı Yoksulluk İstatistikleri Raporu’nda dikkat çeken veriler ortaya konuldu. Raporda, 2023 yılındaki yoksulluk oranının önceki seneye göre, artış göstererek yüzde 18,3 seviyesinde ölçüldü bildirildi.

İstanbulluların 62,5’inin evlerini istedikleri sıcaklığa getiremedikleri, 61,7’sinin giyim ihtiyacını rahatça karşılayamadığı kaydedildi. Verilerde ayrıca, vatandaşların yüzde 34’ünün ise taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediği bildirildi.

Rapora göre 2022 yılında yüzde 18.1 olan yoksulluk oranında artış yaşanarak, 2023 yılında yüzde 18.3 olduğu belirtilirken, Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırının ise 64 bin TL’yi geçtiği ifade edildi.

Raporda, İstanbulluların yüzde 62,5’inin evlerini istedikleri sıcaklığa getiremedikleri, yüzde 61,7’sinin bir kıyafet ihtiyacı olduğunda yenisini alamadığı, yüzde 34’ünün taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediği, yüzde 58’1’inin ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan yemek yiyemediği açıklandı.

İBB’nin yoksullukla mücadele kapsamında ürettiği hizmetlerin artarak çeşitlendiğinin belirtildiği raporda Halk Süt, Gıda Kolisi, Okul Beslenme gibi hizmetlerle yüz binlerce kişiye destek sağlandığı, Askıda Aile Sosyal Destek Paketi gibi dayanışma kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya devam edildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA