İstanbul’da Vale Ücretlerine Düzenleme! Üst Limit Geldi: 500 Lirayı Aşamayacak

Son yıllarda tartışma konusu olan yüksek vale ücretlerine İstanbul Valiliği’nden müdahale geldi. Bebek, Etiler, Nişantaşı gibi popüler semtlerde 1000 lirayı aşan vale ücretleri tepki toplarken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararı ile azami fiyat tarifesi belirlendi. İTO’nun Kasım ayı toplantısında kabul edilen yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

VALE ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Yeni tarifeye göre AVM’lerde vale ücreti 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel ve restoranlarda 250-400 TL aralığında, havalimanlarında ise 500 TL olacak. İstanbul’daki ilçeler 3 bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırmalar uygulanacak. Örneğin Şişli ve Kadıköy gibi 1. Bölge ilçelerinde AVM’ler için azami 300 TL, 2. Bölge için 250, 3. Bölge içinse 200 TL vale ücreti alınacak.

KURALA UYMAYANA AĞIR CEZALAR YOLDA

Yeni tarifeye uymayan işletmelere ise İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacağı dile getirilirken bu cezaların sınırı konusunda ise bilgi verilmedi.

Uygulamaları nedeni ile yıllarca vale terörü olarak nitelendirilen hizmet, 2020’de çıkan yönetmelikle meslek olarak tanımlanmış ve bu meslek için standartlar belirlenmişti. 2023’e kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması şart koşulurken bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevlendirilmişti. Vale olmak isteyenler bu kurumlara başvurup eğitim alıyor ve ardından girdikleri sınavla mesleki yeterliliğe kavuşuyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi