Bütçe Ekim'de Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 955,5 milyar TL, bütçe gelirleri 769,2 milyar TL ve bütçe açığı 186,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 819,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 50,1 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 955 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 136 milyar 219 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 819 milyar 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

EKİM AYI BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 67,9 ARTTI

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ekim ayında 955 milyar 478 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 569 milyar 211 milyon TL harcama yapılmıştır. Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,2 iken 2024 yılında yüzde 8,6 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 oranında artarak 819 milyar 260 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 10,2 iken 2024 yılında yüzde 8,3 olmuştur.

VERGİ GELİRLERİ 643 MİLYAR 605 MİLYONA ULAŞTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 769 milyar 207 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 643 milyar 605 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 106 milyar 448 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 473 milyar 750 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 62,4 oranında artarak 769 milyar 207 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 9,1 olmuştur. 2024 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 oranında artarak 643 milyar 605 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 8,7 olmuştur.

2024 OCAK-EKİM MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 114,1 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 853,8 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 260,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 65,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 211,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 608 milyar 63 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 trilyon 260 milyar 289 milyon TL açık vermiştir. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 70 milyar 389 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 211 milyar 385 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 8 trilyon 114 milyar 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 1 trilyon 48 milyar 905 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 7 trilyon 65 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,4 oranında artarak 8 trilyon 114 milyar 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,3 oranında artarak 7 trilyon 65 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 6 trilyon 853 milyar 826 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 5 trilyon 777 milyar 663 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 899 milyar 877 milyon TL olmuştur. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 3 trilyon 913 milyar 733 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,1 oranında artarak 6 trilyon 853 milyar 826 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,4 oranında artarak 5 trilyon 777 milyar 663 milyon TL olmuştur."