İstanbul'da Ulaşıma Zam için Bakanlığın Önerisi Ortaya Çıktı! Köprü ve Otoyol Ücretlerinde de Artış Yolda

Milyonlarca İstanbullu, ulaşıma zam kararı için UKOME’den gelecek açıklamayı bekliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yüzde 46,09 oranında artış yapılması istenen toplu taşıma ücretleri için teklif oy çokluğu ile reddedildi. Zam oranının yeniden değerlendirilerek UKOME toplantılarına getirilmesi kararı alınırken gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın vereceği orana çevrilmişti. Beklenen haber geldi.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyol ve köprü geçiş ücretleri için yeni bir hesaplama modeli hakkında çalışma yaptıklarını açıklarken, kararın ise önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA ULAŞIMA NE KADAR ZAM GELECEK?

İBB’nin yüzde 46’lık zammını yüksek bulduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, İstanbul'da ulaşıma gelecek zamma ilişkin ipucu da verdi. “Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük” diyen Bakan Uraloğlu, “Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi