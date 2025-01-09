Yemek Kartı Tartışması Büyüyor! Çalışanların Bilmediği Detay: Emekli Maaşınızı Bile Düşürebilir

İşverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek parası ödemelerinde vergiden ve SGK priminden muaf tutulan rakamlar her yıl değişiyor. 2025 itibarıyla işçiye verilen günlük yemek parasının 240 TL’si vergiden, 158 TL’si ise SGK priminden muaf tutuluyor.

Ancak işverenin yemek parasını yemek kartı, çeki veya kuponu şeklinde vermesi durumunda farklı kurallar uygulanıyor. Danıştay’ın 2024 yılında verdiği karar doğrultusunda yemek kartı yalnızca yemek harcamaları için kullanılıyorsa karta yüklenen tutar ne kadar olursa olsun prim kesilmeyecek. Ancak yemek kartı market alışverişi ya da başka harcamalarda kullanılabiliyorsa sadece günlük 158 TL’ye kadar olan kısmı primden muaf tutulacak. Bu tutarı aşan miktar üzerinden SGK primi alınacak.

DENETİM MEKANİZMASI YOK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yeni düzenlemeler işçilerin daha fazla yemek parası almasını sağlasa da kartların hangi amaçla kullanıldığını denetleyecek bir mekanizma bulunmuyor.

ESKİ SİSTEME GERİ DÖNÜŞ

Geçmişte yemek kartları ile kozmetik ürünler, sigara veya benzin alındığına yönelik iddialar gündeme geldi. SGK buradan yola çıkarak 2022 yılında prim istisnasını vergi istisnası ile uyumlu hale getirmiş ve günlük limiti aşan tutar için prim kesintisine gitmişti. Danıştay’ın kararı sonrası tekrar eski uygulamaya dönüldü.

Genelgede her ne kadar “yemek bedeli ödemesi dışında başka amaçlarla kullanılma imkânı olmaması halinde” şeklinde tanımlama yapılmışsa da kartın nerede harcandığını denetleyecek bir mekanizma bulunmuyor.

DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Son düzenlemenin, işçiye daha fazla yemek parası verilmesi açısından olumlu yönü de var. Ancak, prim kesintisinden kaçınmak için işçiye ücret olarak verilecek paranın yemek parasına dönüşmesi de önlenmelidir. Asgari ücretle çalışan işçinin yemek kartına ayda 10 bin lira yemek parası yüklenmesi, o işçiye iyilikmiş gibi görünebilir. Ancak, böyle bir uygulama gerçekte o işçinin ücretinin bir kısmının bordroda eksik gösterilmesi anlamına gelir. Bu da işçinin ileride daha düşük emekli aylığı alması sonucunu doğurur.

Kaynak: Habertürk