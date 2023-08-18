İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde kredi kartı tepkisi!

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde kredi kartı ile ödemede fazla ücret kesilmesi kullanıcıların tepkisine yol açtı.

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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde kredi kartı tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakın geçmişte toplu ulaşımda kredi kartıyla ödeme dönemini başlatmıştı.

Son zamlardan sonra özellikle metrobüs binişlerinde temassız kredi kartıyla ödemede tahsil edilen tutar ise dikkat çekti.

KREDİ KARTINDA 3 KATI FİYAT

Normalde 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan kredi kartlı ödemelerde 3 kat fazlası 60 TL olarak çekildiği görüldü. Ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler; otobüs, vapur, metro ve tramvayda ise 15 lira yerine 30 lira ödüyor.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde kredi kartı tepkisi! - Resim : 1

Öte yandan İstanbul’da toplu taşıma ücretleri yüzde 51.52 zam yapılmıştı. İETT’nin sitesinde yer alan tarifelerde metrobüs yolculuklarında bir durak gidiş 10,74 lira, en uzun yolculuk ise 22,26 lira olarak gösteriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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