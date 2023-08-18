Altın fiyatlarında son durum: Gram altına ons altın desteği!

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar piyasalarda belirsizliğe neden olurken, altının gram fiyatı, ons altından bulduğu destekle yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında son durum: Gram altına ons altın desteği!

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla bin 650 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altına ons altın desteği! - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla bin 646 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 711 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla bin 893 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gram Altın Altın fiyatları Çeyrek Altın Altın Cumhuriyet altını FED Ons Altın
Son Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini arttı! Yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini arttı!
Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor
Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor
Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye! Merkez Bankası dolar kuru tahmininde rekor seviye!
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak! 43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!