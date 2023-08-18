Altın fiyatlarında son durum: Gram altına ons altın desteği!

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, ons altından bulduğu destekle yeni güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla bin 650 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa yüzde 0,06 değer kaybıyla bin 646 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 711 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,20 artışla bin 893 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem