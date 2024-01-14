İşsizlik ödeneği için başvuranların yarısı hak kazanamadı

İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuru yapanların yarısı işsizlik ödeneği almaya hak kazanamadı. Geçen yılın ilk 11 ayında işsizlik ödeneği için başvuran 1 milyon 483 bin 875 işsizden sadece 673 bin 360 kişiye maaş bağlandı. 2023’te işverenlere aktarılan kaynak ise yüzde 39.65 artarak 39 milyar 932 milyon 441 bin TL’ye ulaştı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) İşsizlik Sigortası Fonu 2023 Bülteni’ne göre fon varlığı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 58.44 artarak 196 milyar 950 milyon 756 bin TL’ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, fon giderlerindeki artış ise aynı dönemde yüzde 111.1 artışla 55 milyar 552 milyon 46 bin TL’den 117 milyar 270 milyon 967 bin TL’ye yükseldi. İŞKUR aylık bülteninde işsizlik ödeneği verilerine ilişkin henüz yıllık veriyi açıklamadı, ancak Ocak-Kasım 2023’te ödeneğe başvuran sayısı 1 milyon 483 bin 875 kişi olurken yalnızca 673 bin 360 kişi ödeneğe ulaşabildi.

Ödeneği hak edenlerin sayısı ise başvuranların sadece yüzde 45.38’i oldu. 2022’nin aynı döneminde ise ödeneğe başvuranların hak edenlere oranı yüzde 47.94’tü. İşverene teşvik ve destek ödemeleri kapsamında yapılan ödeme tutarı 2022’de 28 milyar 594 milyon 495 bin lirayken 2023’te yüzde 39.65 artarak 39 milyar 932 milyon 441 bin TL’ye çıktı.

2023’te işsizlere ise toplamda 21 milyar 673 milyon 856 bin TL ödendi. Fonun devreye girdiği Mart 2002’den bu yana toplamda işsizlere ödenen işsizlik ödeneği tutarı ise 69 milyar 502 milyon 472 bin 570 TL’de kaldı. 21 yılda işsize ödenen tutarın yüzde 74’ü işverene sadece 1 yılda ödendi.

2023’te İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 237 bin 26 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmeler 2023’te bir önceki yıla göre 158 bin 633 kişi yani yüzde 11.37 azaldı. Aynı dönemde İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı da 632 bin 999 kişi geriledi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2023’te yüzde 20.73 azalışla 2 milyon 420 bin 451’e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre istihdam azalış gösterirken işsizlikteki bu azalış işsizlerin İŞKUR'a kayıt yaptırmadığını gösteriyor.