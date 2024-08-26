İsrail'le Ticaret Devam Ediyor! Türk Gemilerinin Gizli Rotası Ortaya Çıktı

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklamasının ardından bazı Türk firmalarının ticareti devam ettirdiği iddia edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de İsrail ile mal sevkiyatının sürdüğünü doğrulayarak "Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ile Romanya üzerinden sevkiyat yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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İsrail'le Ticaret Devam Ediyor! Türk Gemilerinin Gizli Rotası Ortaya Çıktı

Gazze'de sayısız insanlık suçu işleyen İsrail'e ihracatı 9 Nisan'da kısıtlayan, tepkiler üzerine 3 Mayıs'ta ise tamamen yasaklayan Türkiye'nin Filistin'e ihracatı ise temmuzda patlama yapmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı ihracat rakamlarına göre, Temmuz 2023'te 9,3 milyon dolar olarak görülen ihracat, Temmuz 2024'te yüzde 1180'lik artışla 119,7 milyon dolar olmuştu.

Bu durum kuşku yaratırken, bazı Türk firmalarının Yunanistan ve Romanya üzerinden İsrail’e mal gönderdikleri yönünde bilgiler gelmeye başladı. Türkiye’den hareket eden gemilerin Yunanistan ve Romanya limanlarına uğradıktan sonra rotasını İsrail’e çevirdiği öne sürüldü.

İsrail'le Ticaret Devam Ediyor! Türk Gemilerinin Gizli Rotası Ortaya Çıktı - Resim : 1
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

'ARTIK KUŞKU OLMAKTAN ÇIKTI'

Sözcü'ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Ya yolda rota değiştiriliyor ya da Yunanistan ile Romanya üzerinden sevkiyat devam ediyor. Bu konuda bize gelen bilgiler ve ciddi kuşkular var. Hükümet İsrail ile olan ticaretin tamamen yasaklandığını açıkladı ama farklı rotalar üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının devam ettiği kuşkusu artık sadece kuşku olmaktan da çıkıyor."

İsrail Limanlarına Gidiyor... Filistin'e Şüphe Uyandıran İhracat Patlamasıİsrail Limanlarına Gidiyor... Filistin'e Şüphe Uyandıran İhracat PatlamasıEkonomi
Etiketler
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