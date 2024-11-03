İşte Dört Başlıkta Borsanın Yükselmemesinin Sebebi: İslam Memiş Tek Tek Açıkladı

tv100 köşe yazarı, ekonomist İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında borsanın son durumunu ele aldı.

Türkiye’nin ekonomideki değişimlerine de değinen Memiş, uluslararası piyasalarda ve ülkeye olan girişlerdeki pozitif yönlü gelişmelere dikkat çekti.

BORSA’NIN YÜKSELMEMESİNİN DÖRT SEBEBİ

Memiş, bu gelişmeleri sıraladıktan sonra ise Borsa’nın neden yükselmediği sorusunu sorarak, bu durumu 4 madde ile gerekçelendirdi.

Memiş, yabancı yatırımcının borsaya gelmediğini çünkü faizde kalmayı tercih etmesini ilk sebep olarak sayarken, ikinci olarak jeopolitik ve siyasi gerilimleri neden olarak gösterdi.

Memiş üçüncü olarak ise ilk gerekçenin de kaynağı olan yüksek faiz politikasına dikkat çekerken, son gerekçeyi ise iletişim problemi olarak gösterdi.

BORSA TAHMİNİ

İslam Memiş, yazısının son kısmında ise Borsa’daki değişimlerin kısa ve orta vadede nasıl olacağına dair değerlendirmelerde bulunarak, “6 aylık süre içinde 8 bin 800-12 bin puan aralığını takip ederim” ifadesini kullandı.

İSLAM MEMİŞ'İN YAZISI

İslam Memiş’in tv100’de kaleme aldığı yazının tamamı şu şekilde oldu:

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart & Poors (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti.

Görünüm durağan.

S&P, böylece Türkiye'nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırdı.

Açıklamada TCMB'nin sıkı duruşunun Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtildi.

Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke Türkiye oldu.

KKM geçen hafta 37.2 milyar TL düşüşle 1.37 trilyon oldu.

Tüketici kredisi büyümesi 5 ayın zirvesinde.

OECD verisine göre Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda artış olduğu açıklandı.

OECD'nin küresel doğrudan yatırım raporuna göre 2024 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımlar yüzde 31,5 artışla 3 milyar doları aştı.

Risk pirimi düşüyor, gri listeden çıktık, not artırımları gelmeye devam ediyor, döviz kurları stabil.

Peki borsa neden yükselmiyor?

- Yabancı yatırımcının gelmemesi

- Jeopolitik ve siyasi gerilimler

- Yüksek faiz politikası

- İletişim sorunu

gibi başlıklarla durumu özetleyebiliriz.

Yabancı yatırımcı borsada değil, faizde. Bu kadar yüksek faiz varken, yabancı yatırımcı borsaya girerek risk almıyor.

Jeopolitik gerilimlerde politikacıların "İsrail'in hedefinde Türkiye var" açıklaması düşüşlerde etkili oldu.

Yüksek faiz politikasıyla önceden KKM ile yerli yatırımcılar, şimdi ise yabancı yatırımcılar destekleniyor.

Yani, kazanç faize gidiyor.

İletişim sorunu yaşanmaya devam ediyor.

Kurum ve kuruluşlarda yetkililer borsa ile ilgili kamuoyuna sağlıklı bilgiler vermiyor, açıklama yapmıyorlar.

Herkes sessizliğini koruyor.

Söz konusu borsa olunca kimsenin ağzı bıçak açmıyor, yerli yatırımcılar ile sağlıklı iletişim kurulamıyor.

Yalnız kalan bir piyasa, küsmüş yatırımcılar.

Sonuç= Güven kaybı!

Ne olabilir?

Kısa vadede 8 bin 800-9 bin 200 puan aralığında oyalanabilir.

Yılı 10 bin 200 puan seviyesinden tamamlayabilir.

İlk çeyrekte ise 12 bin puan seviyesi test edilebilir.

9 bin puan seviyesinin altından korkmam, 12 bin puan seviyesinin üstünü beklemem.

6 aylık süre içinde 8 bin 800-12 bin puan aralığını takip ederim.

Kaynak: tv100