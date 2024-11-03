AKP’li İsimden MİT ve MASAK'a Seferberlik Çağrısı: ‘Şüpheli’ Diyerek Cumhurbaşkanı'nı Uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile tüm ticari ilişkileri kestik açıklamasının ardından, İsrail ile olan ticaret hacminde ciddi düşüş görülürken, bu süre zarfında Filistin ile yapılan ticaret hacmindeki dikkat çeken artış soru işaretlerine neden oldu.

Türkiye’de İsrail ile yapılan ticarete yönelik protesto eylemleri yapılırken, AKP Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

TİCARET ORANLARINO PAYLAŞIP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I UYARDI

Tayyar, İsrail ile ticaretin düştüğü süreçte Filistin’e yapılan ihracatta yaşanan artışa dikkat çekerek güncel ticaret oranlarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konu hakkında sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını iddia eden Tayyar, "Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor. Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525" ifadelerini kullandı.

“MİT VE MASAK SEFERBER OLMALIDIR”

"Filistin’e ihracat meselesi, kafa karıştırıcı çok sayıda şüpheli işlemi kapsıyor gibi” diyen Tayyar, MİT ve MASAK gibi kurumların seferber olması gerektiğini söylerken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu konuda Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını düşünüyorum. Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor.

Bakın, geçen yılın ilk 9 ayında Filistin’e toplam 91 milyon 276 bin dolar ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 571 milyon 186 bin dolara çıkmış. İhracat artışı yüzde 525. İhracat kalemlerindeki bazı artışlar hayli dikkat çekici.

Mesela… Çelik ihracatı yüzde 14.676, deri ve deri mamülleri ihracatı yüzde 36.272, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 10.066 oranında artmış.

Her gün başlarına bomba yağan, başını sokacak yer bulamayan, enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir Filistinli, cama, seramiğe, çeliğe nasıl ihtiyaç duyar? Tuhaf değil mi?

Mutlaka mercek altına alınmalı, MİT, MASAK gibi ilgili tüm kurumlar seferber olmalıdır. Yoksa… O gariplerin, o mazlumların, o kimsesizlerin ahı herkesi yakar, yıkar."

Filistin’e ihracat meselesi, kafa karıştırıcı çok sayıda şüpheli işlemi kapsıyor gibi.



Bu konuda Cumhurbaşkanımıza sağlıklı bilgilerin aktarılmadığını düşünüyorum.



Kıblesi olmayan kimi sermayenin Filistin kamuflajıyla İsrail’e mal satma ihtimali yüksek gözüküyor.



Bakın, geçen… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem