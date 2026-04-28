İslam Memiş Duyurdu! Piyasaların Kaderi Çarşamba Günü Belli Olacak: Herkes Kendini Ayarlasın

Piyasaların uzman ismi İslam Memiş, piyasaların kaderini belirleyecek tarihi duyurdu. Memiş, çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararının küresel ekonominin yönünü belirleyeceğini belirterek "Haftayı ikiye ayırıyoruz; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra" ifadesini kullandı. Memiş, ayrıca bu haftanın yoğun geçeceğini belirterek "Herkes işlerini ayarlamalı" uyarısında bulundu.

Finans Analisti İslam Memiş, küresel ekonominin yönünün belirleneceği toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Çarşamba günü gerçekleşecek olan Fed toplantısına dikkat çeken Memiş, bu toplantıyla birlikte piyasaların yeniden şekilleneceğine dikkat çekti.

'ÇARŞAMBADAN ÖNCE VE SONRA...'

Memiş, “Nisan ayını bu hafta uğurluyoruz. Haftayı ikiye ayırıyoruz; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra. Neden? Çünkü Fed, çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak!” ifadeleriyle dikkatleri Fed’in 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararına çekti.

Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş, "Şu anda piyasalarda malum yine belirsizlik devam ediyor, manipülasyon devam ediyor. İsrail yine ateşkese uymuyor. Amerika'da da belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda piyasalarda bir istikrar yok. Piyasalarda istikrar olmayınca sevgili yatırımcılar da mecburen o belirlediğimiz strateji vardı; uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli piyasada oynamayın, bu uyarımız yine bu hafta da devam ediyor" dedi.

'HERKES KENDİNİ AYARLASIN'

Memiş, bu haftanın veri ajandasının oldukça yoğun olduğunu vurgulayarak şu önemli gelişmeleri sıraladı:

"Bu hafta açıklanacak diğer önemli veriler ve açıklamalar ise şöyle; salı günü saat 06.00’da Japonya faiz kararı, çarşamba günü saat 21.00’de Fed faiz kararı, perşembe günü saat 12.00’de Euro Bölgesi TÜFE, perşembe günü saat 15.15’te Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, cuma günü İşçi Bayramı dolayısıyla tatil. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı""

