Altında Sert Fren: Gram Altın Güne Kayıpla Başladı

Küresel piyasalarda esen sert rüzgar altın fiyatlarını vurdu. Ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak gram altın 6 bin 716 liraya çekilirken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da düşüş izlendi. İşte 28 Nisan sabahı güncel rakamlar...

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası, yeni güne küresel gelişmelerin gölgesinde düşüşle uyandı. Haftanın ikinci işlem gününde, hem ons fiyatındaki geri çekilme hem de dolar endeksindeki güçlenme altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

GRAM ALTINDA YÜZDE 0,9’LUK KAYIP

Dünü düşüşle kapatan gram altın, satış baskısını bugüne de taşıdı. Saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kaybeden gram altın, 6 bin 716 lira seviyesinden işlem görüyor.

Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 20 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 978 liradan alıcı buluyor.

KÜRESEL RİSKLER FİYATLARI BASKILIYOR

Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devam etmesiyle 4 bin 637 dolara geriledi. Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerin ve doların küresel çapta değer kazanmasının, yatırımcıyı temkinli olmaya ittiğini belirtiyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, piyasalar bugün ABD’den gelecek olan New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi gibi kritik verilere kilitlendi. Uzmanlar, bu verilerin altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
