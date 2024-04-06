İslam Memiş, altındaki riski açıkladı: "Çok tehlikeli..."

Finans analisti İslam Memiş, Ramazan Bayramı'na giren piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, "Borsa İstanbul 9554 puanda. Yüzde 4.67'lik değer artışı var. 9400'ü kırdı endeks. Çok önemli bu. Yeni bir zirve alanına girdi. 9400-9800 puan aralığını borsa yatırımcıları takip etmeli. Bu kapanışlarda iki kez bu kapanış gerekiyor ki yükseliş için teyit alsın. İkinci kapanış için bayramdan sonrayı görmek lazım. Bakalım" dedi.

Memiş, "Dolar kuru 31.98 seviyesinde. Gün içinde dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirdi. Dolar karşısındaki varlıklarda kar satışı gördük ama altın hariç" diye konuştu.

İslam Memiş, "Ons altın 2322 dolar. 100-150 dolarlık satış bekliyorum demiştim. Bakalım neler olacak? 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar hedeflendi. Bu yıl için öngörümüzdü, daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviye düşündürücü ve sağlıksız bence" dedi.

İslam Memiş, gram altınla ilgili değerlendirmelerine ise şöyle devam etti:

"2024'te altın altın çağını yaşayacak demiştik, eziyor ve geçiyor evet ama ons tarafı çok tehlikeli. Gram altında ise 2400 altına sarkma oldu 3 kez. Nisan ayı ilk haftasında gram altın TL 3 kez sarktı. 2395 liraya kadar sarktı. Altın fiyatları geriledi, düştü. Gümüş gram ve onsunda düşüşler var. Geç kaldım diyenlere duyurulur diye çok paylaşım. Bu hafta boyunca düşüşlerin alım fırsatı olarak ön plana çıktığını ifade ettim. Gram altın TL fiyatı 2425-2453 lira aralığında. Dalgalı bir seyir var. Bant aralıkları açık. Dalgalı seyir olduğu için de makas aralıkları açılmaya devam ediyor. Gram altın TL'de yaklaşık 30 liralık makas aralığı var alım satımda. Altın fiyatlarında genel yönde, beklentimizde değişiklik yok. Biz yine 3000-3500 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz."