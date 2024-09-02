İslam Memiş Altın ve Dolar Sahiplerine Net Tarih Verdi: Acele Etmeyin, Büyük Fırsat Kapıda

İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden, altın ve dolar sahiplerini ilgilendiren önemli açıkamalarda bulundu.

Memiş, YouTube hesabından yapyığı yayınında dolar, altın ve döviz kapsamında yeni haftada yaşanacaklara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Açıklamalarına Borsa ile başlangıç yapan finans analisti, BİST100'ün haftayı 9.833'ten kapattığını hatırlatarak, bu hafta 10.000 seviyesinin üstü için tekrar deneme yapabileceğini duyurdu.

ALTIN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 34 lira 6 kuruş seviyesinde olduğunu belirterek, "Burada yine 34 lira seviyesine yerleşti. Daha önceki videolarımda hafta sonuna açıkta girmeyin uyarılarım vardı. Fiyatlar her ne kadar gerilese de risk almamak için hafta sonuna açıkta girmemek gerekiyor" dedi.

Memiş, Euro-Dolar paritesinin 1.1047 seviyesinden haftayı tamamladığını ifade ederek, "Malum, 1.12 seviyesinden 1,0950 seviyesine bir gerileme beklediğimi açıklamıştım" şeklinde konuştu.

Euro/TL kuru hakkında da değerlendirmede bulunan Memiş, "Euro/TL kuru 37 lira 63 kuruş seviyesinde. Burada yine 37,50 ve 37 lira destek seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN

Ons altın piyasasının 2503 dolardan haftaya kapanış yaptığını hatırlatan Memiş, "İki kez 2493 dolar seviyesini test etti" diyerek altının alım zamanının geldiğinin ve dar bant aralığına ulaştığını açıkladı.

"ACELE ETMEYİN, FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Ons altın beklentisini yatırımcılara açıklayan Memiş, "Ons altın tarafında 2490-2480-2470 destek seviyesi beklentim devam ediyor. Hiç acele etmeyin. Ons altının gerilemesini alım yönlü fırsata çevireceğiz" diyerek yatırımcıya büyük fırsatı duyurdu.

GRAM ALTIN

Gram altının serbest piyasa değerinin 2 bin 802 Türk Lirası olduğunu belirten İslam Memiş, "Dolar güçlü olduğu için ons altındaki geri çekilme gram altını çok ekilemiyor" dedi.

Altında alım fırsatına değinen Memiş, "Ancak 2.800 liranın altındaki olası geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"EYLÜL YOL HARİTASINDA BOZULMA YOK"

Eylül ayı için 2880 lira değerlendirmesi hatırlatmasını yapan İslam Memiş, "Yıl sonu içinde 3,000-3.500 lira aralığını takip edeceğiz. Yol haritamızda bir bozulma yok. Herhangi bir revize söz konusu değil" dedi.

ELİNE ALTIN VE DOLAR GEÇENLER DİKKAT

Memiş, "Eline yeni TL geçmiş olanlar eline yeni dolar geçmiş olanlar da bu destek seviyelerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler" diyerek yatırımcılara seslendi.

İslam Memiş, söylediklerinin herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti.

2 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 2737.88

Satış: 2738.67

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4435.10

Satış: 4505.84

YARIM ALTIN

Alış: 8869.6563

Satış: 9023.8605

TAM ALTIN

Alış: 17687.57

Satış: 17968.24

GREMSE ALTIN

Alış: 43946.42

Satış: 43946.42

DOLAR

Alış: 34.0643

Satış: 34.0868

Kaynak: Gerçek Gündem