Merkez Bankası'ndan 'TL'ye Dönüşüm' Hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz ve altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesine yönelik tebliğlerde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; altın, dolar, euro ve sterlin hesapları dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilebilecek.

Yapılan değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31.8.2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilir" ifadelerine yer verildi.

31 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YENİ UYGULAMA

Bir diğer tebliğ ise Türk Lirası Mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair gerçekleşti. Değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilir" ifadesi yer aldı.