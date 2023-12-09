İnternet fiyatlarında en az yüzde 300 artışa tepki

Eve internet bağlama maliyeti ya da süresi biten taahhüdü yenilemek için en az 250 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

İnternet fiyatlarında en az yüzde 300 artışa tepki

İki yıllık ya da 18 aylık internet taahhüt süresi bitenler yüksek fiyat şokuyla karşılaşıyor. 35 Mbps hızında internet kullanan bir yurttaş yeni dönemde en az 349 TL ödeyecek, ikinci yıl fatura 410 liraya çıkacak. Aynı kullanıcı 100 Mbps tercih ederse bu sefer indirimli fiyatla 485 lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Fiber 1000 Mbps’ye kadar olan taahhütsüz internetin bedeli 1400 TL’ye kadar çıkıyor, 12 Mbps’ye kadar olan internetin fiyatı ise 585 lira.

83 BİN ŞİKÂYET

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2022 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde haberleşme yüzde 3.1 pay alıyor.

Cumhuriyet'teş Şehriban Kıraç'ın haberine göre; haberleşme harcamaları sağlık ve eğitim harcamalarını geride bırakıyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de haneler yılda haberleşmeye 5 bin 500 TL civarında bütçe ayırıyor. Şikâyetvar sitesinde sadece ev internetindeki fiyat artışları ile ilgili toplam 6 bin civarı, genel evde internet sorunlarıyla ilgi ise 83 bini aşkın şikâyet var. Şikâyetlerin çoğu da taahhüt dönemi bitiminde uygulanan yüzde 300’ü aşan fiyat artışları.

ESKİ KULLANICIYA CEZA

Bir kullanıcı yazdığı şikâyette “Ev interneti için bedeli yüzde 300’ü aşan bir zam uygulandı. Yeni kullanıcılara daha uygun tarifeler sunulurken biz eski kullanıcılara uygulanan bu akıl almaz zam uygulaması hiç adil değil” diye isyanını dile getirdi.

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