İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeniden zam geliyor
Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine yeniden zam geliyor.
Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatı ise 18,57’ye yükselecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 19,24 TL
Motorin fiyatı: 17,91 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 19,28 TL
Motorin fiyatı: 17,96 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 19,65 TL
Motorin fiyatı: 18,31 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 19,63 TL
Motorin fiyatı: 18,39 TL