İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeniden zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine yeniden zam geliyor.

İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeniden zam geliyor

Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatı ise 18,57’ye yükselecek. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 19,24 TL
Motorin fiyatı: 17,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 19,28 TL
Motorin fiyatı: 17,96 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 19,65 TL
Motorin fiyatı: 18,31 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,63 TL
Motorin fiyatı: 18,39 TL

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