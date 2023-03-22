IMATECH makine sektörünün buluşma noktası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de düzenlenen IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, makine ile aksamlarının üretiminde öncü firmaları bir araya getirirken geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemlere ulaşma imkânı tanıdı.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da katıldığı fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı yer alırken bu firmaların 200’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluştu. Fuarı, başta Ege ve Marmara bölgelerinden olmak üzere Türkiye’nin 62 ilinden ve Almanya, Çin, Fransa, Rusya, Hindistan, Hollanda gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yerli yabancı toplam 11 bin 879 kişi ziyaret etti.

Fuarda; CNC, sac işleme ve otomasyon teknolojilerinden güç aktarım sistemlerine, kaynak - kesme teknolojilerinden üretim tesisi lojistiğine kadar birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunuldu. İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara imza atılan fuarda, çok sayıda makinenin satışı da gerçekleştirildi. Katılımcı firmaların yetkilileri ve sektör temsilcileri, bu yıl ilk kez düzenlenen fuarı değerlendirdi.

Denizli Makina Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı:

“İlimizden birçok firma fuarda katılımcı olarak yer alıyor. Denizli’de çelik konstrüksiyon bina yapımı için bir fabrika kuruyoruz. Fabrikanın CNC tezgahlarını, fuardaki makineleri görüp keşfedip almak istedik. Bir lazer kesim makinesini de fuarda aldık. Bu fuarın hem Ege’de olması nedeniyle hem de daha önceki Mermer Fuarı gibi fuarlardan olan iyi tecrübelerimizle buraya geldik. Kentimizden gelen firmaları, üyelerimizi de burada görme fırsatı bulduk”

Anadolu Makina Genel Müdürü Faruk Oral:

“55 yıldır sektördeyim. Bu fuarla sektör temsilcileriyle bir araya gelme, bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Fuar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuarcılık, her sektör için çok önemli. Fuarlardan her makine kesiminden arkadaşlarımız istifade etmekte. Fuarda birçok satış da gerçekleştirdik bölgedeki şehirlerden gelen müşterilerimize. Önümüzdeki yıllarda da bu fuarda olacağız, tüm sanayici arkadaşlarıma da fuara katılmalarını öneriyorum’

Ermaksan Yurtdışı Satış Müdürü Serhan Şenyurt:

“60 yıllık bir şirketiz, 110’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ar-Ge merkezimiz var ve dışa bağımlığı azaltmak üzere çalışıyoruz. IMATECH, Ege Bölgesi için iyi düzenlenmiş ve iyi organize edilmiş bir fuar. Yurtiçinden özellikle baya bir ziyaretçi aldık. Önümüzdeki yıllarda yurtdışı ziyaretçilerle birlikte daha da iyi olacağını düşünüyoruz ve önümüzdeki yıl da burada olacağız”

TFON Makine Yurtiçi Satış Müdürü Erdi Kaya:

“Türkiye’de üretilmeyen makineleri üreten bir firmayız. Fuarda dört günde beklediğimiz şeye daha ilk iki günde ulaştık. Çapak alma, kenar yuvarlama, doğrultma ve gerilim giderme makineleri üretiyoruz. İzmir’de de potansiyelimiz çok yüksek ve daha da artırmayı planlıyoruz. IMATECH’ten ve organizasyondan gayet memnunuz. Önümüzdeki sene de katılımı planlıyoruz”

Shenzhen JPT Opto-Electronics Satış Müdürü Carl Gao:

“Bir Çin firmasıyız. Bu benim İzmir’e ilk gelişim ve İzmir çok güzel bir şehir, insanlar çok konuksever. Fuar alanı da çok yeni ve çok modern. İlk fuar olmasına karşın ilgiden memnunuz. Birçok müşteri, standımıza geldi. Fuar bizim için çok faydalı oldu. Umarız seneye çok daha iyi olacak”

Unilaser Yetkilisi Yasin Bubuş:

“İlk defa düzenlenen bir fuar olmasına karşın fazlasıyla bir ilgi gördük. Önümüzdeki senelerde daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Satışlarımız oldu, çok da olumlu görüşmelerimiz oldu. Sonrasında da beklentimiz yüksek bu konuda. Bu fuarda aldığımız tepkiye bakınca önümüzdeki yıllarda kesinlikle katılmayı düşünüyoruz”

IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor. Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması amaçlanıyor.

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