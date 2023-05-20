İletişim Başkanlığı'ndan temmuzda en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, memur maaşına ilişkin iddialar yalanlandı.

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İletişim Başkanlığı'ndan temmuzda en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

Memur maaş zammına ilişkin yöneltilen iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" denildi.

DÜZELTME YAPILDI

Çalışma ekonomisti, daha sonra en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı düzeltmesini yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan temmuzda en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı iddiasına ilişkin açıklama - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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