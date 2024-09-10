İktidarın OVP'sinde Büyük Tuzak: Kıdem Tazminatı Ortadan mı Kalkacak?

İktidar, ekonomi kurmaylarıyla geçtiğimiz hafta Orta Vadeli Programı (OVP) açıklamıştı. OVP'de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emeklilikte yeni bir sistem getirmeyi planlayan iktidarın, çalışanların maaşlarında yapılacak yüzde 8'lik kesintiler ile 'kıdem tazminatını' ortadan kaldırabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Ekonomist Aziz Çelik, TES ile ilgili, "OVP’de yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi hedefi sosyal güvenlik sistemi ve kıdem tazminatı için ciddi bir tehlike" dedi.

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İktidarın OVP'sinde Büyük Tuzak: Kıdem Tazminatı Ortadan mı Kalkacak?

AKP, kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı mı hedefliyor? Geçtiğimiz hafta Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayan iktidar, 2025-2027 yılının ekonomik planı ve hedefleri hakkında bilgi vermişti. İş hayatına esnek ve güvencesiz bir sistem getirmeyi planlayan iktidarın, emekliler için tasarladığı yeni sistemin ayrıntıları da belli oldu.

BirGün’de yer alan habere göre, AKP, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emeklilikte yeni bir sistem hazırlığına başladı. Emekliler için hazırlanan TES planında, emeklilikte kıdem tazminatı ortadan kalkacak. Bu sistemle, çalışanlardan “tasarruf” denilerek zorunlu kesintiler yapılacak. İktidarın, “ikinci emeklilik maaşı” olarak tanıttığı sistem ise kıdem tazminatından yapılacak kesintilerle bir fon oluşturmayı öngörüyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİNİ KAPSAMAYACAK

Gelecek yılının son çeyreğinde tamamlanması beklenen sistemin taslağında, işverenler, her ay çalışanın maaşından yüzde 8 kesinti yapacak. İşveren tarafından yapılacak bu kesintilerin, ikinci bir emekli aylığı yaratacağı öne sürülüyor. Bu yüzde 8’lik oranın, işverenlerin SGK primleri için ödediği yüzde 20’lik oranın altında kalacağı belirtiliyor. Ayrıca, çalışanların ücretlerinden yapılacak ve kıdem tazminatını yok edecek kesintilerin, emeklilik şartları sağlanana kadar devam edeceği öngörülüyor. Bu sistemin işçi ve memur emeklilerini kapsayacağı, Bağ-Kur emeklilerinin ise uygulamaya dahil edilmeyeceği biliniyor.

EKONOMİSTLERDEN SÖZ KONUSU HAZIRLIĞA TEPKİ

Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın kıdem tazminatını ortadan kaldırma planına karşı uyarıda bulundu. Çelik, "OVP’de yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi hedefi sosyal güvenlik sistemi ve kıdem tazminatı için ciddi bir tehlike" dedi.

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Arif Koşar ise "Hükümetin OVP’ye koyduğu "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"nin adına kanmamak lazım. Bu bir ‘emeklilik sistemi’ de değil, ‘tamamlayıcı’ da değil, eksiltici. Kıdem tazminatını eksiltiyor. Dolayısıyla gerçek adı Kıdem Tazminatını Yok Etme Sistemidir. Kıdem tazminatının bu tür bir fona devri, artık, iş yaşamındaki az sayıdaki güvencenin de ortadan kalkması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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