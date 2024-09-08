Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi İçin Düğmeye Basıldı: Kimler Faydalanacak?

TES, çalışanların hem sosyal güvenlik maaşı hem de tamamlayıcı emeklilik maaşı almasını sağlayacak bir yapı olarak tasarlandı. Çalışanların, emeklilikte yaşadıkları gelir kaybını dengelemeyi amaçlayan sistem, bireysel tasarrufları artırmayı hedefliyor. Sistem sayesinde çalışanların yaşam standartlarını koruyacak ek bir gelir akışı oluşturulacak.

İŞVERENLER DE ÖDEME YAPACAK

TES uygulaması kapsamında işverenler de çalışanlarının bireysel hesaplarına nakit katkıda bulunacak. Örneğin, çalışanın maaşından 500 TL kesildiğinde, işveren de aynı tutarda destek sunacak. Bu katkıya devletin de ek destek vermesi planlanıyor. İşverenlerin yapacağı katkılar için ayrıca devlet teşvikleri de devreye alınacak.