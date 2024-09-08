Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi İçin Düğmeye Basıldı: Kimler Faydalanacak?
Hükümet, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025’in dördüncü çeyreğinde devreye girmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), mevcut emeklilik gelirine ek bir kazanç sağlayacak. Otomatik Katılım Sistemi’ni (OKS) işveren katkılarıyla genişleten TES, kıdem tazminatı modeline de bir bir dönemin kapısını aralayacak.
TES, çalışanların hem sosyal güvenlik maaşı hem de tamamlayıcı emeklilik maaşı almasını sağlayacak bir yapı olarak tasarlandı. Çalışanların, emeklilikte yaşadıkları gelir kaybını dengelemeyi amaçlayan sistem, bireysel tasarrufları artırmayı hedefliyor. Sistem sayesinde çalışanların yaşam standartlarını koruyacak ek bir gelir akışı oluşturulacak.
İŞVERENLER DE ÖDEME YAPACAK
TES uygulaması kapsamında işverenler de çalışanlarının bireysel hesaplarına nakit katkıda bulunacak. Örneğin, çalışanın maaşından 500 TL kesildiğinde, işveren de aynı tutarda destek sunacak. Bu katkıya devletin de ek destek vermesi planlanıyor. İşverenlerin yapacağı katkılar için ayrıca devlet teşvikleri de devreye alınacak.
KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEK
Kıdem tazminatında da TES ile yeni değişiklikler yapılması çalışmalar kapsamında yer alıyor. Çalışanlar, kıdem tazminatını işten ayrıldıklarında değil, emeklilik döneminde alacaklar. Emeklilik öncesinde işten ayrılma durumunda ise belirli bir oranda kıdem tazminatı alınabilecek.
KİMLER FAYDALANACAK?
Yeni sistemin, 4/A'lı işçi statüsünde çalışanlar ve 4/C'li memurları kapsayacağı, 4/B Bağ-Kur'luları ise kapsam dışı bırakacağı öngörülüyor. Çıkış şartları ise emeklilik kriterlerine bağlı olarak düzenlenecek.
BES'TE YENİ DÖNEM
Ayrıca, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemleri de geliştirilecek. OKS katılımcıları, bireysel emeklilik fonlarına erişim imkânı bulacak ve sistemin daha cazip hale getirilmesi için kesintiler sadeleştirilecek. Bu düzenlemelerle birlikte hem fon büyüklüğünün hem de katılımcı sayısının artması bekleniyor.
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR VE NE İŞE YARAR?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışanların aktif çalışma dönemlerindeki gelirlerine ek olarak, emeklilik döneminde de yaşam standartlarını sürdürebilmeleri için düzenli birikim yapmalarını sağlayan bir tasarruf ve yatırım aracıdır. Bu sistem, kişilere gelecekte finansal güvence sunmak amacıyla bugünden birikim yapma fırsatı verir ve devlet tarafından sağlanan katkılarla desteklenir.
BES'İN AVANTAJLARI NELERDİR?
BES, katılımcılara sadece birikim yapma fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda %30 oranında devlet katkısı ile tasarruflarını artırma imkanı sağlar. Katılımcılar, kendi belirledikleri yatırım fonlarıyla birikimlerini değerlendirebilir, emeklilikte ek bir gelir elde edebilirler.
BES NASIL İŞLER?
Çalışanlar, maaşlarından belirli bir oranı BES'e aktararak birikim yapar. Devlet, bu birikimlere katkı sağlar ve biriken tutar emeklilik dönemine kadar çeşitli fonlarla değerlendirilir. Emeklilik hakkı kazanan bireyler, birikimlerini toplu olarak alabilecekleri gibi, düzenli maaş şeklinde de alabilirler.
BES, emeklilikte maddi güvence sağlayarak, yaşlılık döneminde finansal bağımsızlık ve rahat bir yaşam sürdürmeye yardımcı olur.