İktidarın 'Destek' Oyunu Ortaya Çıktı: Çiftçiden 320 Milyar Lira Çalmışlar!

İktidarın tarım üretimine darbe vurduğu politikaları çiftçiyi darboğaza sürüklerken, CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Ayhan Barut, “Tarımda ocaklar sönerken, ürünler para etmezken ve girdi maliyetleri katlanarak artıp üretici feryat ederken iktidar anayasal görevini bile yapmıyor. Anayasaya uymayarak suç işliyorlar” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut

'DESTEK SADECE 91.5 MİLYAR LİRA'

2006’da çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre milli gelirin en az yüzde 1’inin tarımsal destek olarak üreticilere verilmek zorunda olduğunu belirten vekil Barut, “2024 yılı için tarım bütçesindeki desteklemelerin tutarı 91.5 milyar lira olarak açıklandı. Kanuna göre 412 milyar lira tarıma destek verilmesi gerekiyordu. Başka bir ifadeyle çiftçiye 320 milyar lira borçları var” ifadelerini kullandı.