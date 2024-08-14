Dolar Güne Nasıl Başladı?
Dolar ve euro güne sınırlı yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 33,56 liradan, euro ise 36,92 liradan işlem görüyor.
Dolar güne yukarı yönlü hareketle başladı. Son kapanışını 33.5668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.5632 liradan, satış fiyatı ise 33.5705 liradan işlem görüyor.
%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.9331 TL'den yapan euro şu anda 36.9166 TL alış ve 36.9496 TL satış fiyatına sahip.
Kaynak: AA
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