Dolar Güne Nasıl Başladı?

Dolar güne yukarı yönlü hareketle başladı. Son kapanışını 33.5668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.5632 liradan, satış fiyatı ise 33.5705 liradan işlem görüyor.

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.9331 TL'den yapan euro şu anda 36.9166 TL alış ve 36.9496 TL satış fiyatına sahip.

Kaynak: AA