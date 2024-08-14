Dolar Güne Nasıl Başladı?

Dolar ve euro güne sınırlı yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 33,56 liradan, euro ise 36,92 liradan işlem görüyor.

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Dolar Güne Nasıl Başladı?

Dolar güne yukarı yönlü hareketle başladı. Son kapanışını 33.5668 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 33.5632 liradan, satış fiyatı ise 33.5705 liradan işlem görüyor.

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 36.9331 TL'den yapan euro şu anda 36.9166 TL alış ve 36.9496 TL satış fiyatına sahip.

Kaynak: AA

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