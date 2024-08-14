İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı

Seçim sayesinde yılbaşında yüzde 50’ye varan oranlarda zam alan asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi 2025’in yılbaşında şok zamlar bekliyor. İktidarın 2025 yılında enflasyonu yüzde 14’e indirme hedefi nedeniyle maaş zamları ciddi oranda budanacak. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine göre memur ve memur emeklilerini yılbaşında yüzde 6.6 ile yüzde 12 aralığında zam bekliyor. İşçi emeklilerinin zammı yüzde 10.6 ile yüzde 16.2 aralığında olacak. Temmuzda zam verilmeyen asgari ücret için ekonomi yönetiminin kafasından geçen zam oranı ise yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bulunuyor.

2025 İÇİN DÜŞÜK ZAM

Ekonomi yönetimiyle birlikte Merkez Bankası da maaş zamlarının enflasyon tahminleriyle uyumlu olması gerektiğini açıklamış ve bunu asgari ücrete zam yapmayarak temmuzda uygulamıştı. Şimdi 2025 hedefi olan yüzde 14’ü tutturmak için yine ücretli ve emeklilere fatura kesilecek. Yıl sonunda enflasyonun tahmin edildiği gibi yüzde 38’e indirilmesi halinde memur ve memur emeklilerine 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 0.57 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı verilecek. Toplam zam yüzde 6.61 olacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olursa enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 9.7, enflasyon yılı yüzde 45’le kapatırsa memur ve emeklinin zammı yüzde 12.02 olacak. Buna karşılık son 6 aylık enflasyon kadar zam yapılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise, yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 38 olursa yılbaşında yüzde 10.63 zam yapılacak. Ancak bu enflasyon tahmininin tutması çok zor. Yıl sonu TÜFE yüzde 42 olursa zam oranı yüzde 13.84’e, TÜFE yüzde 45’i görürse zam oranı yüzde 16.25’e çıkacak.

ASGARİ ÜCRET 19 BİN 552 TL'DE KALACAK

İktidarın yüzde 14’lük enflasyon hayali asgari ücretliyi adeta açlık ve perişanlığa sürükleyecek. 2025’te enflasyonun yüzde 14’e düşürüleceği iddiasıyla asgari ücret zammının yüzde 15’te bırakılması halinde 1 Ocak 2025’te asgari ücret 19 bin 552 TL’de kalacak. Refah payı denilerek zam yüzde 20’ye çıkarılırsa asgari ücret 20 bin 402 TL, zam yüzde 25 yapılırsa asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. Oysa temmuzda yüzde 25 zam yapılmış olsaydı asgari ücret ocakta yüzde 15 zamla 24 bin 440 TL’ye, yüzde 20 zamla 25 bin 503 liraya çıkacaktı.