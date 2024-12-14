İki Oran En Düşük Emekli Maaşında Rakamı Verdi! Emekli Zammında Son Adım

Ocak ayında yapılacak zam ile yaklaşık 16 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak. Emekliye zam oranı Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yılın son 6 aylık dönemindeki enflasyon oranına göre belirlenecek. Zam oranının kesinleşmesinin ardından en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemeler de gündeme gelecek.

EMEKLİYE YENİ YIL ZAM ORANI RAKAMLARI

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre, 2025 maaş zammı düzenlemeleri kritik bir dönemi işaret ediyor. Özellikle emekli maaşlarının enflasyona endeksli olarak artırılmasıyla emekli taban maaşlarında da önemli bir iyileşme yaşanması bekleniyor.

3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranları netleşecek. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplanırken, Aralık ayı enflasyonu sonucunda 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve nihai oranı belirleyecek.

Tahminlere göre emekliler 2025 yılının ilk maaşını yüzde 15-17 arasında bir zam ile alacak. Memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 12-14 arasında olacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI TABLOSU!

SSK, BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Buna göre;

Yüzde 44 yıllık enflasyon: 6 aylık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 15,45,

6 aylık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 15,45, Yüzde 45 yıllık enflasyon: 6 aylık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 16,25,

6 aylık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 16,25, Yüzde 46 yıllık enflasyon: 6 aylık enflasyon oranı yaklaşık yüzde 17,05 olarak hesaplandı.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Bu hesaplamaların yıl sonunda gerçekleşecek enflasyon verilerine ve hükümetin yapacağı düzenlemelere göre değişebileceği ancak bu dönemde refah payı verilmesinin beklenmediği dile getiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İKİNCİ ADIM OLACAK

Emekliye zam oranı sonrası kök maaşı 11 bin ve altında olan emekliler için taban aylık düzenlemesi devreye girecek. Emekli maaşlarındaki en düşük maaş düzenlemesi ile ilgili olarak en güçlü formül 15 bin TL oldu.

Son iki dönemde, en düşük emekli maaşı her seferinde 2.500 TL artış gösterdi. Örneğin, Temmuz ayında bu rakam 12.500 TL'ye çıkarılmıştı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olması bekleniyor. Bu, maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak önemli bir veri. Bu iki veri birleştirildiğinde, en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkarılması en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

Bu durumda, bütçe hesaplamaları ve enflasyon verileri dikkate alınarak yapılacak düzenlemeyle, taban maaşlarda yüzde 20'lik bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Bu artış, hem enflasyonu hem de emeklilerin yaşam standartlarını dikkate alarak belirlenmiş olacak. Ancak, resmi kararın alınması için öncelikle 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Ardından taslak çalışmanın netleşmesi ve ardından Meclis'e gönderilmesi gerekecek.

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi