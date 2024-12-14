31 Aralık 2025'e Kadar Süre Verildi: LPG Tüpleri İçin Zorunlu Oluyor! Yasak Getirildi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi. EPDK'nın kararı kapsamında kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak.

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31 Aralık 2025'e Kadar Süre Verildi: LPG Tüpleri İçin Zorunlu Oluyor! Yasak Getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerekecek.

Öte yandan, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak.

31 Aralık 2025'e Kadar Süre Verildi: LPG Tüpleri İçin Zorunlu Oluyor! Yasak Getirildi - Resim : 1

DAĞITICI FİRMALARA EK SÜRE TANINDI

15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişiklikle, tüplerin takibinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre verilmiş oldu.

Tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, düzenlemenin uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Düzenleme ile LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele hedefleniyor.

Kaynak: AA

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