İbrahim Kahveci kötü haberi verdi: Emekli aylıkları daha da düşecek

İktidar, 2024’ü emekliler yılı ilan etse de geçen 7 aylık süreç, emekliler için “ölüm” yılı oldu.

10 bin TL aylıkla, bir yandan geçinmeye çalışan emekliler bir yandan da “Şimşek” vergileri ile boğuşuyor.

Temmuzda maaşlarında iyileştirme bekleyen emekliler, iktidar tarafından hüsrana uğratılmaya devam ediyor.

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, emekli aylıklarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yazısında bir hesap çıkaran Kahveci, “emekli maaşları daha da düşecek” dedi.

Karar’a yazan Kahveci, şunları aktardı:

“Aslında yıllardır söylediklerim de oluyor. Demiştim ki, eğer emeklilik sistemini düzeltmezseniz emekli maaşları düşecek ve dilenci gibi para almak zorunda kalacaklar. Nitekim öyle de oldu. Ama daha durun, emekli maaşları daha da düşecek… Bu kesinlikle olacak. İktidar değişse ve büyük bir reform yapılmazsa da bu durum sürecek. Gelin beraber anlatayım. SGK kayıtlarına göre Nisan 2024 itibari ile 16 milyon 303 bin kişi emekli maaşı alıyor. 2022 yılı sonunda bu sayı 13 milyon 933 bindi.

2022 sonunda çalışıp prim ödeyenlerin sayısı 23 milyon 741 bin iken şimdi bu sayı 22 milyon 942 bine düştü. Kısaca son 16 ayda aylık bazda prim ödeyenlerin sayısı 50 bin azalırken (her ay) emekli olanların sayısı 148 bin arttı. Devlet şu anda 16,3 milyon emekliye ve 5 milyon 238 bin kamu personeline maaş veriyor. (Küçük bir kısmı belediyelerde)

Kısaca devlet 21,6 milyon kişiye maaş veriyor. 2024 yılı ilk 4 ayına bakalım. Devlet 790 milyar lira emekliye maaş ödemiş. Yine devlet 874 milyar lira da kamu personeline maaş ödemiş. Toplamda devletin ödediği maaş 1 trilyon 664 milyar lira… Bakın aynı dönemde toplanan vergi gelirleri 1 trilyon 832 milyar lira, yani maaş ödemesi vergi gelirlerinin %90’ına geliyor. Ama diyeceksiniz ki SGK çalışanlardan prim geliri alıyor.

Haklısınız o zaman hesabı şu şekilde yapalım:

Devlet SGK’ya emekli maaş ödemesi için ilk dört ayda Hazine’den 493 milyar lira aktarmış. İşte bu paraya bir de 874 milyar liralık kamu personel ödemesini ekleyelim: İşte devletin kasasından çıkan gerçek maaş ödemesi para bu: 1 trilyon 367 milyar lira…

Ve bu para toplanan vergi gelirlerinin yüzde 74,6’sı ediyor. Sadece ve sadece kamu personel gideri bile vergi gelirlerinin %47,7’sine ulaşmış durumda. Oysa bu oran 2006-2023 döneminde %30,6 düzeyindeydi. Yan bugün 1 trilyon 832 milyar lira vergi geliri topluyorsak bunun %30,6’si olan 560 milyar lirayı kamu personeline ödememiz gerekiyor. Ama 560 milyar lira yerine kamu personeline 874 milyar lira ödüyoruz. Hatta SGK Hazine ödemesi ve kamu personel gideri toplamı Vergi gelirlerinin %53,3’ü etmesi gerekirken şimdi %74,6’sı ediyor. Son 18 yılda (2006-2023) vergi gelirlerinin yüzde 22,7’si SGK’ya emekli maaşı için aktarılırken şimdi bu oran %26,9’a çıktı. Yani durum giderek kötüleşiyor.”